Одразу у чотирьох областях України збили російські ракети: в МВС розповіли деталі [ Редагувати ]
Сьогодні, 14 червня було збито російські ракети одразу у чотирьох областях України. Йдеться про Чернігівську, Львівську, Хмельницьку та Тернопільську.
Про це повідомляє радник глави МВС Вадима Денисенка в ефірі телемарафону.
"Збита ракета в Чернігівській області, на Хмельниччині. На Львівщині і Тернопільщині працювало наше ППО, поки що більш детальної інформації немає", - коментує Денисенко.
При цьому він допустив, що частина ракет могла бути випущена ворогом з території окупованого Криму.
"Частина із них (обстрілів - ред.), судячи з усього була з Криму, але стосовно того, чи всі вони були з Криму поки я сказати не можу", - додав Денисенко.
Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги, яка лунала майже по всій Україні, чули вибухи у низці областей. Зокрема, Львівській, Тернопільській та Одеській.
Після чого стало відомо про роботу сил ППО в областях.
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