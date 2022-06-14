Сьогодні, 14 червня було збито російські ракети одразу у чотирьох областях України. Йдеться про Чернігівську, Львівську, Хмельницьку та Тернопільську.

Про це повідомляє радник глави МВС Вадима Денисенка в ефірі телемарафону.

"Збита ракета в Чернігівській області, на Хмельниччині. На Львівщині і Тернопільщині працювало наше ППО, поки що більш детальної інформації немає", - коментує Денисенко.

При цьому він допустив, що частина ракет могла бути випущена ворогом з території окупованого Криму.

"Частина із них (обстрілів - ред.), судячи з усього була з Криму, але стосовно того, чи всі вони були з Криму поки я сказати не можу", - додав Денисенко.

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги, яка лунала майже по всій Україні, чули вибухи у низці областей. Зокрема, Львівській, Тернопільській та Одеській.

Після чого стало відомо про роботу сил ППО в областях.