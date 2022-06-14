Вузька протока життя. Через блокування російськими загарбниками українських портів, альтернативою для проходу в Чорне море для кораблів із нашим зерном став Сулинський канал - відгалуження Дунаю, розташоване на румунській території. Проте обслуговувати такий потік суден тамтешні працівники виявилися неготові. Через це на підходах до румунського порту утворився корабельний затор. Чому, попри всі зусилля, не вдається його зменшити - розповість Ольга Жидецька.

Десятки зерновозів по тижню, а то й по два чекають черги, щоби пройти до дунайських портів та вивезти українське збіжжя через Сулинський канал. Через війну ця штучна протока стала справжньою дорогою життя для вітчизняних експортерів. Адже це найближчий і найглибший шлях від Дунаю у Чорне море. Він на румунській території, тож захищений від нападу росіян. Відколи українські морські хаби опинилися у блокаді, охочих скористатися альтернативним водним маршрутом значно побільшало.

Міхай Калін, головний інженер-механік Сулинського каналу:

Минулого місяця близько 400 суден увійшли та вийшли з Сулинського каналу. І якщо війна не закінчиться, ми побачимо в морі стільки кораблів, як ніколи раніше.

Українські експортери нарікають - через Сулину проводять не більше п'яти суден на день. Через це по обидва боки каналу утворюються затори. Щоби зарадити ситуації, пропускну спроможність артерії потрібно збільшити в рази. Однак Румунії не вистачає лоцманів, які б безпечно доправляли ваговози через вузьку протоку.

Габріель Данила-Міхалча, капітан лоцманського катера:

На сьогодні функціонує тільки цей лоцманський катер. Екіпаж складається з трьох людей: капітана, старшого механіка і матроса.

Українська влада веде перемови з румунами, щоби вирішити проблему. Однією з пропозицій було залучити українських лоцманів із заблокованих портів. Однак через специфіку каналу таким фахівцям знадобиться до року навчання. Адже пройти вузьким дунайським рукавом досить непросто.

Габріель Данила-Міхалча, капітан лоцманського катера:

Усе залежить від обставин, іноді все відбувається за один раз. Однак ми виходимо о першій годині ночі і закінчуємо роботу, коли сонце вже сідає.

До війни 70% експорту України проходило через морські порти. Транспортування морем - найдешевше і дозволяє переправляти величезні обсяги вантажу. Проте нині через великий попит та затримки вартість фрахту підскочила в рази. За приблизними підрахунками, день простою вантажного флоту біля Сулинського каналу обходиться в півмільйона доларів. Тож Україна продовжуватиме пошук шляхів для вивезення зерна на експорт.

Поки наші порти не будуть розблоковані, вітчизняні зернотрейдери сподіваються щомісяця вивозити через Румунію 700 000 тонн збіжжя, яке піде до країн Північної Африки та Азії. Та шукатимуть можливостей збільшити обсяги постачань, адже будь-що мають звільнити свої зерносховища під новий врожай та виконати зобов'язання перед покупцями - адже, крім економічного, це ще й питання глобальної продовольчої безпеки.