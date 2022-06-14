В окупованій Новій Каховці ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян (відео) [ Редагувати ]
В окупованій Новій Каховці на Херсонщині українські захисники підірвали ворожий склад боєприпасів. Про це повідомляють очевидці у соцмережах і відкладають відео.
На кадрах видно масштабну пожежу, величезний стовп чорного диму і чутно детонацію боєприпасів.
Офіційної інформації про вибухи і пожежу у тимчасово окупованому населеному пункті наразі немає. Водночас росЗМІ стверджують, що ЗСУ підпалили склад паливно-мастильних матеріалів для сільськогосподарської техніки.
Нагадаємо, що ЗСУ просунулися в бік Херсону та мають тактичні успіхи.
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