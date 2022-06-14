Так виглядає прихід "руського миру"

В окупованій Новій Каховці на Херсонщині українські захисники підірвали ворожий склад боєприпасів. Про це повідомляють очевидці у соцмережах і відкладають відео.

На кадрах видно масштабну пожежу, величезний стовп чорного диму і чутно детонацію боєприпасів.

Офіційної інформації про вибухи і пожежу у тимчасово окупованому населеному пункті наразі немає. Водночас росЗМІ стверджують, що ЗСУ підпалили склад паливно-мастильних матеріалів для сільськогосподарської техніки.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися в бік Херсону та мають тактичні успіхи.