Громадяни США - 39-річний Олександр Дрюк і 27-річний Енді Х'юн, які служили добровольцями в одному з підрозділів Збройних Сил України, потрапили в полон російської армії під час боїв під Харковом минулого тижня. Про це повідомляє британська газета The Telegraph з посиланням на товаришів американців по службі.

Ми були на завданні, але все пішло зовсім не так через невірні дані. Нам сказали, що місто вільне, але з'ясувалося, що росіяни вже його штурмують.

Американці воювали у складі бойового згону "Багет" (Task Force Baguette), який складають французькі та американські добровольці.

У Twitter угруповання підтвердили полон їхніх товаришів. Про це їм повідомила українська розвідка. Жодних відомостей про американців не надходило.

Олександр Дрюк і Енді Х'юн стали першими громадянами США, які стали військовополоненими під час російського вторгнення.

Нагадаємо, що іноземцям, які потрапили в полон, у "ЛДНР" може загрожувати смертна кара. Минулого тижня до страти засудили двох британців і марокканця.