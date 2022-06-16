Зброя від союзників допоможе Україні повернути окуповані росією територією. Включаючи Крим та Донбас. Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю CNN.

Ми збираємось звільнити всі наші території, включаючи Крим - це стратегічна мета для України, тому що це українська територія і ми рухатимемося крок за кроком.

При цьому глава Міноборони зазначив, що першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях для запобігання подальшим втратам проти російських сил.

Другий етап, за його словами, полягає у тому, щоб повернути російські війська на свої позиції до повномасштабного вторгнення 24 лютого.

І вже тільки на третьому етапі, сказав Резніков, будуть переговори з партнерами України про те, як звільнити території, включаючи Крим,

На питання журналіста, чи може спроба повернути Крим військовим шляхом ще більше спровокувати рф він відповів: