"Україна має намір повернути Крим за допомогою західної збро" - Резніков [ Редагувати ]
Зброя від союзників допоможе Україні повернути окуповані росією територією. Включаючи Крим та Донбас. Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю CNN.
Ми збираємось звільнити всі наші території, включаючи Крим - це стратегічна мета для України, тому що це українська територія і ми рухатимемося крок за кроком.
При цьому глава Міноборони зазначив, що першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях для запобігання подальшим втратам проти російських сил.
Другий етап, за його словами, полягає у тому, щоб повернути російські війська на свої позиції до повномасштабного вторгнення 24 лютого.
І вже тільки на третьому етапі, сказав Резніков, будуть переговори з партнерами України про те, як звільнити території, включаючи Крим,
На питання журналіста, чи може спроба повернути Крим військовим шляхом ще більше спровокувати рф він відповів:
Це не має значення. Тому що вони (росіяни - ред.) побачать, це в Херсоні, вони побачать це у Запоріжжі, вони також побачать це у Маріуполі... бо це українські землі, і Крим також українська земля, незважаючи ні на що.
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