Британія ввела санкції проти патріарха Кирила [ Редагувати ]
Великобританія ввела нові санкції проти росії. Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.
Зокрема, до санкційного списку потрапив патріарх Кирил.
У відомстві підкреслили, що глава російської Православної церкви патріарх Кирил потрапив під санкції за підтримку і схвалення війни проти України.
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