У четвер, 16 червня, у Луганський області російські війська завдали авіаудару по будинку в Лисичанську, де переховувалися люди. Внаслідок чого щонайменше троє загиблих та семеро поранених.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.