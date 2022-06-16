Там ховалися люди: росія завдала авіаудару по будівлі в Лисичанську [ Редагувати ]
У четвер, 16 червня, у Луганський області російські війська завдали авіаудару по будинку в Лисичанську, де переховувалися люди. Внаслідок чого щонайменше троє загиблих та семеро поранених.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
Авіаудар по Лисичанську. Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених. Розбираємо завали.
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