Ракетний удар по Миколаєву: перші подробиці про постраждалих та жертв [ Редагувати ]
У п'ятницю вранці, 17 червня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВВА Віталій Кім в Telegram.
В результаті одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення, в тому числі і дитина.
Він додав, що від удару постраждало чотири житлових багатоповерхових будинки та об'єкт інфраструктури.
Зараз ведуться рятувальні роботи.
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