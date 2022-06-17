Ворожий штурмовик Су-25 розбився в Бєлгородській області [ Редагувати ]
В Бєлгородській області росії впав російський штурмовик Су-25 Про це повідомляє "РІА Новини".
Інцидент стався приблизно за 70 км від тих ділянок українського кордону, що контролюються ЗСУ.
У Білгородській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-25.
Вказано, що пілот встиг катапультуватися, а сам літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає.
За попередньою інформацією, причиною падіння штурмовика могла стати технічна несправність.
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