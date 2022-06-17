Україна не зможе прийняти "Євробачення-2023" [ Редагувати ]
Європейська мовна спілка вирішила, що пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбудеться не в Україні.
Організатори звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, оскільки представник цієї країни посів друге місце.
"EBU хотів би подякувати UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra's 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні...
В результаті цього рішення, відповідно до правил і для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер почне переговори з ВВС, що посіли друге місце цього року, про потенційне проведення конкурсу Євробачення-2023 року в Сполученому Королівстві", - йдеться в повідомленні.
по темі
Україна вже розпочала підготовку до пісенного конкурсу "Євробачення-2023"
Генеральний директор Румунського телебачення Дан Туртуріке заявив, що країна відмовиться від участі у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення"
Як із першого вересня працюватимуть навчальні заклади - вирішуватимуть тепер на місцях. Про готовність відновити очне навчання вже заявили на Прикарпатті. Та є проблема, на сьогодні у школах там живуть переселенці.
Нідерланди просять Єврокомісію ретельно прописати умови для подальшого наближення України до членства в Євросоюзі
Сцену змінив на кухню, а шкіряну куртку на фартух. І творить тепер не музику, а торти. Це про музиканта з Харківщини Юрія Капінуса.