Тяжело представить современный спорт без применения анаболических стероидов. С помощью этих препаратов происходит улучшение физических показателей, рост мышечной массы и поддержка организма во время изнурительных тренировок. Особого внимания занимает препарат Оксандролон. Этот вид фармы является анаболическим стероидом синтетического происхождения. Созданием и первым производством Оксандролона занималась компания Searle Laboratories в 1964 году.

В чём заключается преимущества препарата Оксандролон?

Оксандролон представляет собой анаболический стероид, который характеризуются высоким показателем анаболической активности и низким андрогенным индексом. На первоначальном этапе использовался в медицине для лечения анемии, тяжелых степеней ожогов, ВИЧ-инфицированных пациентов и для укрепления костей. На сегодняшний день используется исключительно в спорте.

Анаболическая активность составляет 400% относительно тестостерона. Андрогенный индекс находится на уровне 25% относительно мужского полового гормона. Препарат не поддаётся ароматизации. Одним из главных преимуществ является то, что он не наносит вреда печени. Купить Оксандролон в Украине можно исключительно таблетированной формы выпуска. Препарат оказывает воздействие на спортсмена на протяжении 8-12 часов. Завершить прием препарата необходимо за полтора месяца до соревнования.

Какими эффектами обладает Оксандролон?

Купить Оксандролон в Украине предпочитают опытные атлеты. Этот анаболический стероид обладает высокой эффективностью как во время сольных курсов, так и при комбинировании с другими препаратами. Главным преимуществом является то, что Оксандролон можно применять женщинами, новичками, любителями и профессионалами. В основном, этот препарат применяется во время массонаборных курсов. Однако, отлично повышает качество мышечной массы и улучшает силовые характеристики.

Эффекты от приёма Оксандролон:

улучшается рельеф тела;

появляется венозность;

мускулатура становится более твердой;

сжигается подкожный жир;

повышается количество гормона роста в организме;

увеличиваются силовые характеристики.

Оксандролон не способен наращивать мышечную массу в большом объеме Для этого необходимо использовать другую фармакологию. Атлеты предпочитают купить Оксандролон для создания выраженного рельефа и уменьшения количества подкожного жира.

Возможные побочные эффекты

В силу того, что Оксандролон производится на основе дигидротестостерона, препарат не поддаётся ароматизации, то есть, во время приема этого анаболика не накапливается лишняя жидкость в организме и не возникает гинекомастия. Умеренные дозы препарата не оказывают негативного влияния на ось гипоталамус-гипофиз-яички. Подавление в незначительной степени выработки тестостерона возможно исключительно при употреблении высоких дозировок на протяжении более 12 недель.

Во время приема Оксандролона могут возникать такие побочные эффекты:

снижение либидо;

вялая эрекция;

тошнота;

боль в животе;

головная боль;

повышение артериального давления.

Все побочные реакции легко устраняются с помощью специальных препаратов.

Основы приема Оксандролона

Оксандролон рекомендуется применять на протяжении 6-8 недель. Начальная дозировка составляет 20 мг в день. Норму необходимо разделять на два приёма и применять препарат два раза в день. Через семь дней после начала приема дозировку увеличивают до 40 мг в сутки. Максимальная дозировка составляет 80 мг. Такую норму делят на три приёма. По завершению применения Оксандролона необходимо начать прием Тамоксифена. Его доза составляет 10 мг и применять Тамоксифен необходимо на протяжении 7-14 дней. Перед тем, как начать прием Оксандролона необходимо проконсультироваться с врачом.

Оксандролон отлично сочетается с другими препаратами. Наиболее часто этот стероид комбинируют с Примоболаном и тестостероном. При сочетании с другой фармой стоит учитывать, что максимальная дневная дозировка препарата Оксандролон составляет 40 мг в день. С помощью таких курсов можно улучшить рельеф тела и увеличить мышечную массу.

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