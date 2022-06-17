Війна в Україні: що відбувається на фронтах 17 червня [ Редагувати ]
Підрозділи Збройних сил України звільнили село Дмитрівку поблизу Ізюма на Харківщині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 18:00 17 червня.
- На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру поблизу Мезенівки та Глухова Сумської області. Авіація противника завдала авіаударів по двох населених пунктах Сумщини.
- На Слобожанському напрямку ворог здійснює дистанційне мінування місцевості. Проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.
- На Харківському напрямку противник намагається не допустити виходу ЗСУ до державного кордону України та в тил російським військам, які діють на Слов’янському напрямку.
- У районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток ворог залучив диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та завдали втрат - противник відійшов. Неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм і з втратами відступив.
- Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Руська Лозова та Криничне.
- Підрозділи Сил оборони України змусили противника залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області.
- На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу у напрямку Слов’янська, бої тривають. Поблизу Краснопілля намагався вести розвідку боєм, успіху не мав, відступив.
- Ворог здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Пашкове, Грушуваха, Курулька, Велика Комишуваха.
- На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Обстрілював позиції наших підрозділів з артилерії.
- На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують атакувати зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окрім того, завдали авіаударів по позиціях наших підрозділів неподалік Сиротиного та Борівського. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк.
- У районах Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм. Противник з втратами відійшов.
- На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степне.
- Поблизу Гірського українські захисники припинили спробу ворожої розвідки боєм. Також противник знову безуспішно вів штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Кодема. Зазнав втрат і відійшов.
- Після перегрупування, за підтримки артилерії, окупанти здійснили спробу штурмових дій неподалік Ниркового. Українські воїни відбили наступ.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новоселівка, Красногорівка, Зелене Поле та Кам’янське. Завдав авіаударів по Нью-Йорку, Авдіївці та Побєді.
- На Південнобузькому напрямку противник, з метою виявлення змін в положенні наших військ та корегування вогню артилерії, вів повітряну розвідку БпЛА.
- З метою стримування наших підрозділів здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і мінометів в районах населених пунктів Тополине, Князівка, Лупареве, Посад-Покровське та Новогригорівка.
Нагадаємо, що зранку 17 червня росія вдарила ракетами по житлових будинках у Миколаєві.
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