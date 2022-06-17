Українського парамедика Юлію Паєвську ("Тайру"), яку окупанти захопили в середині березня у Маріуполі, звільнили з полону. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону "Тайру", українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. Тайра вже вдома. Будемо працювати і надалі, щоб забрали усіх.

Під час Євромайдану Тайра була медиком, допомагала постраждалим учасникам Революції Гідності. З початку російської агресії 2014 року викладала тактичну медицину у проектах "Народний резервіст" і "Захист патріотів".

Викладала на полігоні та базах добровольців, а потім на фронті. Поступово на фронті зібралася команда для евакуації поранених "Ангели Тайри".

За роки війни "Тайра" навчила основам воєнно-польової медицини майже 8000 людей, врятувала понад 500 бійців ЗСУ.

Нагадаємо, що у травні агентство Associated Press опублікувало відео "Тайри", зняте в Маріуполі до того, як вона потрапила в полон.