Парамедика Юлію "Тайру" Паєвську звільнили з полону - Зеленський [ Редагувати ]
Українського парамедика Юлію Паєвську ("Тайру"), яку окупанти захопили в середині березня у Маріуполі, звільнили з полону. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону "Тайру", українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат.
Тайра вже вдома. Будемо працювати і надалі, щоб забрали усіх.
Під час Євромайдану Тайра була медиком, допомагала постраждалим учасникам Революції Гідності. З початку російської агресії 2014 року викладала тактичну медицину у проектах "Народний резервіст" і "Захист патріотів".
Викладала на полігоні та базах добровольців, а потім на фронті. Поступово на фронті зібралася команда для евакуації поранених "Ангели Тайри".
За роки війни "Тайра" навчила основам воєнно-польової медицини майже 8000 людей, врятувала понад 500 бійців ЗСУ.
Нагадаємо, що у травні агентство Associated Press опублікувало відео "Тайри", зняте в Маріуполі до того, як вона потрапила в полон.
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