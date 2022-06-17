Україна запроваджує візовий режим для громадян рф - Зеленський [ Редагувати ]
У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави презКопіювативдент України Володимир Зеленський запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.
"І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з російською федерацією", - каже Зеленський.
Згідно із запланованим рішенням Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян рф.
по темі
Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 9 червня про запровадження санкцій на 236 вищих навчальних закладів росії та їхніх керівників. Відповідний документ опублікований на сайті президент
У середу, 8 червня, голова МЗС рф сергій лавров назвав умову для зустрічі президента України Володимира Зеленського та володимира путіна
Україна запускає інформаційну систему з даними про військові злочини російської армії в Україні
Українські військові роблять все, щоб стримати російський наступ на Сєвєродонецьк (Луганська область)
Якщо дозволити росії перемогти у війні проти України, то весь світ буде в небезпеці