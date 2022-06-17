У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави презКопіювативдент України Володимир Зеленський запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.

"І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з російською федерацією", - каже Зеленський.

Згідно із запланованим рішенням Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян рф.