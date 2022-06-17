Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко закликав жителів Херсонщини виїхати з області, у тому числі через Крим, щоб полегшити роботу ЗСУ при звільненні територій. Таку заяву він зробив в інтерв’ю Укрінформу.

Так, я сам виступав із таким закликом (до людей виїжджати з тимчасово окупованого Херсона - ред.). Для чого він? Збройні Сили України повинні мати плацдарм для діяльності... Для мене головне - зберегти максимальну кількість херсонців. І друге - полегшити роботу ЗСУ.

За словами очільника облради, всі "бачили, якою була агонія окупантів перед виходом із Бучі та Ірпеня, або ж як росіяни "звільняли" Маріуполь, повністю зруйнувавши 400-тисячне місто".

Для Херсона такий варіант звільнення є неприйнятним. І це розуміють президент, головнокомандувач ЗСУ і міністр оборони - якщо знести місто, то навіщо його звільняти?

Голова Херсонської облради закликав "усіх, хто має таку змогу", залишити окуповану територію. Він визнав, що наразі єдиний спосіб для виїзду з Херсона - через тимчасово окупований Крим.

Що стосується виїзду через Крим, то я вважаю: якщо людина рятує своє життя та свою родину, то нехай їде. На моє переконання, з моральної точки зору ми не маємо право їх засуджувати. Як я не засуджую жодну людину, яка лишається і чекає звільнення.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися в бік Херсону та мають тактичні успіхи.