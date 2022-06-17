Денис Федько втратив одразу п'ятьох рідних у тому числі двох дітей, коли його родину російські солдати розстріляли під час евакуації під Новою Каховкою.

Найменшій дитині, котрій було всього півтора місяця, поцілили у скроню. Ця трагедія стала у перший же день, коли ворожі війська вторглися на Херсонщину.

Родина жила у селі Веселе, це за 70 км від Херсона.

Коли родина вирішила евакуюватися, росіяни безжально випустили у їх автівку 36 куль. В той момент Денис говорив з мамою телефоном.