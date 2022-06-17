Поцілили у скроню 1,5 місячній дитині: окупанти розстріляли сім'ю під час евакуації з Херсонщини [ Редагувати ]
Денис Федько втратив одразу п'ятьох рідних у тому числі двох дітей, коли його родину російські солдати розстріляли під час евакуації під Новою Каховкою.
Найменшій дитині, котрій було всього півтора місяця, поцілили у скроню. Ця трагедія стала у перший же день, коли ворожі війська вторглися на Херсонщину.
Родина жила у селі Веселе, це за 70 км від Херсона.
Коли родина вирішила евакуюватися, росіяни безжально випустили у їх автівку 36 куль. В той момент Денис говорив з мамою телефоном.
Почув крики мами "Боже, дитина, як так можна". І все, слухавка випала і далі я просто слухав, що відбувається, крики, плач мами, Іри. Це було десь 10 секунд і все. Далі чув крики малого, тиша, потім, як машина зупинилась, як відчинились двері. Далі чув три автоматних черги і зрозумів, що дорослих добиваюсь просто.
по темі
Понад 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення
В пам'ять про всіх загиблих українських діточок на цьому дереві в Софії Київській розвісили золоті дзвіночки. Вони, як спогад про їхні голоси, яких більше не почуємо.
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну постраждали 687 дітей
Українські бійці ліквідували російського полковника, пропагандиста Сергія Постнова
У Маріуполі окупанти фактично зупини перепоховання людей, яких же самі убили, штурмуючи місто