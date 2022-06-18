У Київській міській раді зареєстровано проєкт рішення про перейменування п’яти станцій столичного метрополітену, назви яких пов'язані з росыэю або її союзниками (сателітами).

Відповідний документ оприлюднено на сайті Київради.

Перейменувати станції Київського метрополітену: станція "Берестейська" на станцію "Бучанська", станція "Площа Льва Толстого" на станцію "Василя Стуса", станцію "Героїв Дніпра" на станцію "Героїв України", станцію "Мінська" на станцію "Варшавська", станцію "Дружби народів" на станцію "Ботанічна".

Як зазначається у пояснювальній записці, у рейтинговому електронному голосуванні щодо запропонованих назв для станцій метрополітену свою позицію висловили 170 646 користувачів.

Реалізація проекту передбачає фінансування за рахунок коштів бюджету Києва.

Орієнтовна вартість перейменування станції та лінії метрополітену складає 2 302 тис. грн.

Сюди входять витрати, зокрема на заміну текстового наповнення, назву станції, яка буде розташована на колійних стінах та на входах/виходах, загальні схеми, лінійні схеми.