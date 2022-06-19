Трійка вертольотів ЗСУ завдали авіаулар по скупченню ворога в Херсонському районі. Про це повідомляється у Facebook оперативного командування "Південь".

На рахунку штурмової авіації удари по скупченню живої ворожої сили і техніки в районі Давидова Броду і Снігурівки, винищувач вразив склад з боєприпасами в Білозерській громаді Херсонської області.

Ракетно-артилерійські підрозділи та авіація ЗСУ в рамках виконання вогневих завдань за день здійснили чотири повітряні атаки. Загальні втрати противника за минулу добу на південному напрямку підтверджені в кількості 28 солдатів і офіцерів, одного танка Т-62, радіолокаційної станції, паливозаправника та іншої автомобільної техніки.