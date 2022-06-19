Під Херсоном вертольоти ЗСУ завдала удару по угрупуванню ворога [ Редагувати ]
Трійка вертольотів ЗСУ завдали авіаулар по скупченню ворога в Херсонському районі. Про це повідомляється у Facebook оперативного командування "Південь".
На рахунку штурмової авіації удари по скупченню живої ворожої сили і техніки в районі Давидова Броду і Снігурівки, винищувач вразив склад з боєприпасами в Білозерській громаді Херсонської області.
Ракетно-артилерійські підрозділи та авіація ЗСУ в рамках виконання вогневих завдань за день здійснили чотири повітряні атаки. Загальні втрати противника за минулу добу на південному напрямку підтверджені в кількості 28 солдатів і офіцерів, одного танка Т-62, радіолокаційної станції, паливозаправника та іншої автомобільної техніки.
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