Від початку повномасштабної війни Україна зазнала набагато менше втрат серед своїх військових, аніж російська армія. Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов для The Globe and Mail.

Ситуація на лінії фронту напружена, складна, і я не з тих, який вважає, що російська армія слабка. У них дуже великі ресурси, і вони стягнули їх сюди...У них є перевага в артилерії та важкій техніці. Це не лякає наших воїнів. Ми утримаємо свої позиції. Час від часу ми здійснюємо контратаки. Але війна все ще продовжується, і ми далекі від її кінця.

Водночас він відмовився говорити скільки саме військових Україна втратила від початку повномасштабної війни, але наголосив, що ця цифра у нас "набагато менша ніж у ворога".