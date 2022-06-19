У Києві та області пролунали вибухи: що трапилось [ Редагувати ]
В неділю, 19 червня, у Києві та області зранку було чутно вибухи. Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі Київської ОВА.
Причиною тому є робота ППО, яка збила ворожу ціль у Вишгородському районі.
Увага! Сьогодні зранку у Вишгородському районі були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту.
Там додають, що задимленості не було виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає.
Наразі на місці події працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється.
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