З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали понад 900 дітей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Facebook.

З них 323 дитини загинули і отримали поранення 583.

Як зазначають у відомстві, цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Так, найбільше постраждало дітей: