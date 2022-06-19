Війна в Україні: кількість загиблих дітей збільшилася [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали понад 900 дітей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Facebook.
З них 323 дитини загинули і отримали поранення 583.
Як зазначають у відомстві, цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Так, найбільше постраждало дітей:
- у Донецькій області - 301,
- Харківській - 170,
- Київській - 116,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 54,
- Херсонській - 52,
- Миколаївській - 48,
- Запорізькій - 30,
- Сумській - 17.
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