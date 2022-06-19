Втрати росії: ЗСУ знищили 250 окупантів і один вертоліт [ Редагувати ]
За минулу добу окупаційні війська втратили 250 осіб з особового складу. Про це повідомляє Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Всього число ліквідованих в Україні російських військових перевищує 33 600 осіб.
За даними відомства, за минулу добу війська рф зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Загальні бойові втрати окупантів на 19 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 33600 (+250) осіб ліквідовано,
- танків - 1468 (+3),
- бойових броньованих машин - 3577 (+4),
- артилерійських систем - 745 (+6),
- РСЗВ - 235 (+2),
- засоби ППО - 98 (+0),
- літаків - 216 (+0),
- вертольотів - 181 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 598 (+4),
- крилаті ракети - 130 (+1),
- Кораблі / катери - 14 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2523 (+10),
- спеціальна техніка - 55 (+0).
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