Прооперувати Ріната з допомогою колег зі США погодились медики у Львові.

Під звуки сирен повітряної тривоги у Львові зробили надскладні операції на серці дітей. Найменшим пацієнтом став 10-місячний малюк. Через війну частина лікарень в Україні такі складні операції проводити не може. Тому єдиний шанс на порятунок - допомога медиків за кордоном.

Цього разу їхати в іноземні клініки українцям не довелось. Прооперували у Львові. І, попри ракетну загрозу, допомогли провідні фахівці зі Сполучених Штатів. Деталі розкаже Христина Гашенко.

В реанімації - дворічний Рінат. У хлопчика рідкісна вада серця через яку погано працює один із клапанів. Те, що малюк не здоровий - медики помітили одразу після народження.

Марія Стойкова, мама Ріната:

Действительно было слышно как шум такой, как ветер, шум такой как плеск такой, так ухо прилаживаешь, слышно.

Через хвороби та ковідний карантин - вчасно прооперувати хлопчика не вдалось. І потім завадила і війна…

Марія Стойкова, мама Ріната:

Это очень тяжело, что ребенка нельзя спасти в твоем городе где ты живешь. Потому что там такие операции не делают, там война началась. Многие города где можна было сделать - они не делали, так как много у нас раненых.

Прооперувати Ріната з допомогою колег зі США погодились медики у Львові.

Віталій Петров, дитячий кардіохірург:

Під одним із клапанів серця, під аортальним клапаном сталось звуження , це звуження не було присутнє від народження. На жаль, у Рината були швидко прогресуючі зміни, буквально кожні 3- 6 місців клапан став гіршим із за того, шо у нього наростали фіброзні щільні тканини.

Хлопчику медики успішно провели корекцію клапана серця. На 5 й день після операції Рінат вже повернувся до своїх улюблених ігор.

Марія Стойкова, мама Ріната:

Чувствует себя хорошо. На 5 день уже футбол пошли ганять. Ну канечно вяло, но уже футбол ганяли.

Окрім Ріната львівські хірурги разом із американськми лікарями провели надскладні оперції ще чотирьом дітям із різних регіонів України. Наймолодшому пацієнту - 10 місяців. У такий тяжкий час для України не допомогти дітям - не могли, розповідає кардіохірург Вільям Новік.

Вільям Новік, дитячий кардіохірург із США:

Ми приїхали сюди, бо розуміли, що всі ці маленькі діти, яких ви зараз бачите тут, у відділенні інтенсивної терапії, потребували неабиякої допомоги. І ми прийняли рішення, незважаючи ні на що, допомогти їм.

До Львова за останні 2 роки, кардіохірурги зі Штатів приїжджають уже вчетверте. За цей час прооперували пів сотні важкохворих дітей та ще стільки ж проконсультували.