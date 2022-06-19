Російська федерація використовує своїх солдатів, як гарматне м'ясо, аби досягти хоч якихось результатів у війні. Україна, зі свого боку, цінує життя кожного свого громадянина.

Про це повідомляється у Twitter-акунті Михайла Подоляка.

"Російські пропагандисти хвилюються, що захисники України навчатимуться за кордоном перед тим, як вирушити на фронт. Все тому, що для української держави життя громадянина є найвищою цінністю. Мобілізовані в России ніде не вчаться, їх одразу відправляють гарматним м‘ясом на смерть", - пише Подоляк.