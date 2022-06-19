Подоляк пояснив різницю між нашими й російськими військовими [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російська федерація використовує своїх солдатів, як гарматне м'ясо, аби досягти хоч якихось результатів у війні. Україна, зі свого боку, цінує життя кожного свого громадянина.
Про це повідомляється у Twitter-акунті Михайла Подоляка.
"Російські пропагандисти хвилюються, що захисники України навчатимуться за кордоном перед тим, як вирушити на фронт. Все тому, що для української держави життя громадянина є найвищою цінністю. Мобілізовані в России ніде не вчаться, їх одразу відправляють гарматним м‘ясом на смерть", - пише Подоляк.
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