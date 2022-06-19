Парламент звільнив українських захисників від сплати податку "на війну". Також для військових спростили процедуру отримання пенсій.

Про це повідомляє депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

Відповідне рішення народні депутати прийняли на засіданні 19 червня.

Так, ухвалений законопроект №7432 передбачає звільнення від військового збору українських захисників та захисниць та інших військовослужбовців. Відміна оподаткування буде діяти під час воєнного стану.

Зокрема ці зміни стосуються:

Збройних Сил України;

Національної гвардії;

правоохоронних органів;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Держприкордонслужби;

Управління державної охорони;

Міністерства внутрішніх справ;

Держспецзв'язку.

Також Верховна Рада підтримала законопроєкт, який спрощує отримання пенсій для військових. Тепер вони можуть самостійно обирати зручний для них банк. Раніше військові отримали пенсію лише через державний "Ощадбанк".