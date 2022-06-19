У Києві відновлюють рух автомобілів мостами Патона й Метро [ Редагувати ]
У Києві з понеділка, 20 червня, відновлюють рух автомобілів мостами Патона й Метро. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
У Києві з ранку понеділка, 20 червня, відновлюємо автомобільний рух також мостами Метро та Патона.
Тож для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона.
Про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково.
Мер Києва закликав закликав водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем.
Місцева влада надасть додаткові роз’яснення щодо відновлення руху громадського транспорту цими мостами з огляду на відновлення автомобільного сполучення.
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