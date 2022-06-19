Українці можуть обміняти свої права водія на "європейські": як і де це зробити

Українцям почали видавати посвідчення водія, які повністю адаптоване до документів Європейського Союзу. Отримати новий документ можна у сервісних центрах МВС України. Для цього потрібен паспорт, копія ІПН, посвідчення водія