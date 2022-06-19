Австралія передала Україні 4 із 14 обіцяних бронетранспортерів M113 у рамках нової партії військової допомоги. Про це повідомляє місцевий телеканал 9NEWS.

Перші чотири з 14 австралійських бронетранспортерів M113AS4 були завантажені в український вантажний літак минулого тижня та доставлені в Україну в рамках пакету військової допомоги на суму $285 млн.

Бронетранспортер M113 - це гусеничний транспорт вага якого становить 10,4 тонни. Він здатний вмістити до 12 бійців, а також водія. Водночас транспорт здатний й плити зі швидкістю 6 км/год.

Машина має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Дно машини захищає екіпаж від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв.

M113AS4 має башту в якій розташований модернізований 12,7 мм кулемет Browning M2HB-QCB.

Австралія раніше вже надала Україні 6 американських гаубиць M777 і боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, а також 20 захищених колісних бронетранспортерів Bushmaster, 14 захищених систем озброєння, військове спорядження.

Нагадаємо, що Литва на днях передала Україні бронетранспортери M113.