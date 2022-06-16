Литва передала Україні бронетранспортери [ Редагувати ]
Литва передала Україні додаткову військову допомогу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.
Так, 20 одиниць бронетранспортерів M113 вже вийшли на поле бою.
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас написав:
M113 вже вийшли на поле бою в Україні, щоб захистити життя українських солдатів.
Бронетранспортер M113 - Це гусеничний транспорт вага якого становить 10,4 тонни. Він здатний вмістити до 12 бійців, а також водія. Водночас транспорт здатний й плити зі швидкістю 6 км/год.
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