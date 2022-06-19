Наступний тиждень буде історичним для України, однак очікується посилення ворожої активності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 19 червня.

Завтра починається історичний тиждень. Один із найважливіших за весь час від 1991 року. Тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидата для України. І в такий тиждень варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально - показово. І не тільки проти України, а й проти Європи. Готуємося. Попереджаємо партнерів. І дякуємо всім, чия сила сьогодні - це наша перемога завтра.

Глава держави повідомив, що окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області, знову обстрілювали українську паливну інфраструктуру, хочуть погіршити ситуацію з пальним.

Тривають наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються.

Президент також подякував "усім, чия сила сьогодні - це наша перемога завтра".

Хочу подякувати сьогодні всім нашим лікарям, всім українським медичним сестричкам, які від 24 лютого - буквально на передовій. Дякую за десятки тисяч других днів народження, які ви подарували нашим військовим, цивільним, українським дітям. Дякую за порятунок життів на фронті, за порятунок у лікарнях і госпіталях по всій нашій країні. Хочу подякувати сьогодні й нашим фермерам. Тим, хто обороняв свої громади навіть голіруч, коли зупиняв російських військових. Хто попри війну забезпечив посівну кампанію. Тим, кого навіть прозвали "тракторними військами", коли вони забирали російську трофейну техніку з поля бою. Авжеж, хочу подякувати всім батькам України. Всім, хто виховав своїх дітей просто хорошими, порядними й сміливими людьми. Людьми, які захищають державу та роблять усе, щоб допомогти своїм ближнім пройти час війни.

Нагадаємо, що 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Остаточне рішення з цього питання очікується 23-24 червня на засіданні Європейської ради.