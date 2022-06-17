Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС [ Редагувати ]
Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Також пропонується надати такий статус і Молдові.
Про це повідомляє журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк у Twitter.
"Засідання колегії комісарів завершено. Підтверджено рішення, ухвалене вчора ввечері. Статус кандидата для України та Молдови. Грузія має виконати умови для набуття статусу", - написав він.
Пізніше Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на брифінгу заявила, що ЄК рекомендує надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС.
Варто підкреслити, що Євросоюз вперше в історії дав "зелене світло" для євроінтеграції країні, де триває війна та є тимчасово окуповані території.
Таким чином, ці рекомендації ЄК будуть представлені лідерам Євросоюзу для ухвалення політичного рішення. Їх тепер мають затвердити лідери ЄС на саміті, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі.
"Єврокомісія ухвалила рекомендацію Раді надати Україні статус кандидата у члени ЄС", - написав голова Офісу президента Андрій Єрмак та назвав необхідні кроки.
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