Щоб доправити на фронт вантажі, які рятують життя бійців, волонтери часто ризикують власним. Та попри це, збирають, а потім везуть нашим воїнам найнеобхідніше. Анастезіолог-реаніматолог з Франції надає допомогу як медик і закуповує прилади, препарати й навіть автомобіль. Подробиці - далі.

Один із волонтерських логістичних складів. Тут формується чергова партія, черговий караван допомоги на Схід.

Олексій Ясинський, волонтер:

Нам приїхала допомога з Польщі, з Італії, з Німеччини. Від наших волонтерів, які за кордоном. І зараз ми цю медичну допомогу - а це медичні засоби, їжа, тепловізори для *** бригади. І зараз це завантажується.

Олексій розповідає - на четвертий місяць - на жаль, тема війни стає буденністю. Через це - кількість такої необхідної допомоги - зменшується.

Олексій Ясинський, волонтер:

Раз на 10 діб, ми їдемо. Але це залежить від допомоги, наскільки вона поступає, наскільки вона є. Але останнім часом стало важко збирати допомогу, люди якось вже почали думати, що війни немає.

На щастя, так думають не всі. Це вже Донеччина. Броня, а на ній медичне приладдя для негайної допомоги. Арсен, французький громадянин українського походження. Після початку вторгнення - він живе на дві країни.

Арсен, медик-волонтер із Франції:

Я французский анестезиолог-реаниматолог. Я родился в Украине, но живу уже 25 лет во Франции. И когда началась война - я решил помочь.

Тут, на Сході, він медик-доброволець. Арсен уже встиг, так би мовити, - понюхати пороху. Нещодавно чоловік із колегами потрапив під щільний обстріл. Відбулися - малою ціною. Вижили, але втратили машину евакуації.

Арсен, медик-волонтер з Франції:

Мы ходили с колонною, мы там вместе работаем с "Морпехом" как медицинская поддержка. І были обстреляны, когда мы передвигались с ними. Вот. Что это было? Артиллерия минометы - были сумерки. Что с машиной? Машину поностью разбомбили, больше машины нет.

Після цього медик-волонтер придбав у Франції цей джип-пікап, і його вже пригнали на Донбас.

Арсен, медик-волонтер з Франції:

Когда военные стоят на передовой, когда есть обстрелы, когда есть раненные. Только такой пикап сможет забрать человека. Поэтому нужны вот такие пикапы, которые за минуту смогут забрать раненного и его привезти.

За короткий час Арсен, крім власної медичної допомоги - тут на фронті, організував закупівлю і перевезення різноманітних приладів, та матеріалів на сотні тисяч євро. Чоловік і надалі збирається допомагати Україні у її боротьбі за власну свободу.