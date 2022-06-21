У вівторок, 21 червня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву на своїй сторінці в Telegram.

Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина нашого фронту – вже понад 2,5 тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все ж за нами.