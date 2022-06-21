"Ширина фронту – вже понад 2,5 тисячі км, але стратегічна ініціатива - за нами" - Зеленський [ Редагувати ]
У вівторок, 21 червня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву на своїй сторінці в Telegram.
Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина нашого фронту – вже понад 2,5 тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все ж за нами.
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