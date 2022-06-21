Що буде з тарифами на газ і тепло до кінця війни [ Редагувати ]
Верховна Рада схвалила в першому читанні урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Документ підтримали 229 народних депутатів.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Проект закону №7427 стосується мораторію на підвищення тарифів.
Зокрема пропонується встановити, що:
- тарифи на послуги розподілу природного газу не підлягають збільшенню;
- тарифи на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню;
- ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.
Законопроектом пропонується встановити заборону постачальникам природного газу проводити будь-які дії з примусу побутового споживача до оплати заборгованості.
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