Президент України Володимир Зеленський зателефонував прем'єр-міністру Швеції Магдалені Андерссон. Зеленський запросив голову шведського уряду відвідати Україну. Про це повідомляє глава держави у Twitter.

"Обговорив перспективи з Магдаленою Андерсон. Отримав підтвердження підтримки Швецією нашої держави на саміті", - написав він.

Зеленський також подякував Андерсону за намір підключитися до відновлення України.

"Запросив пані прем'єр-міністра відвідати Україну", – додав він.

Андерссон також висловилася про спілкування з українським лідером.

"Сьогодні парламент Швеції схвалив подальшу військову підтримку України", - зазначила вона, згадавши про важливість розмови із Зеленським та подальшу двосторонню співпрацю країн.