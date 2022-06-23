Українці можуть отримати до 30 тисяч євро через війну: як подати заяву на компенсацію [ Редагувати ]
Українці, які постраждали від російської агресії, можуть подати заяву до Європейського суду з прав людини онлайн. Кожен громадянин може отримати компенсацію від 5000 до 30 000 євро.
Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА у Facebook.
"Для цього потрібно встигнути подати заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) протягом чотирьох місяців від моменту порушення своїх прав, проте не пізніше від 16 січня 2023 року", - йдеться в повідомленні.
Відсьогодні сформувати заяву до ЄСПЛ можна онлайн через відповідну електронну систему: https://espl.com.ua
Система вказує перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ: загибель родича, зруйноване житло, поранення, незаконне позбавлення волі, катування, зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо. Система спрощує подання заяви, бо вже містить усі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати.
Щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву в одному з відділень "Укрпошти".
При заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні. Поштові послуги для відправника є безоплатними. Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.
"Термін розгляду заяви може становити від одного року, вірогідність отримання компенсації є високою", - йдеться в повідомленні.
Електронну заяву для формування заяви до Європейського суду з прав людини запущено швейцарсько-українською Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, та Українською Гельсінською спілкою з прав людини.
Для отримання консультації можна звернутися до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у вашому місті: https://helsinki.org.ua/advice-centres/
по темі
Особи, які досягли віку 60 років у 2022 році, мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 29 років
Внаслідок повномасштабного вторгнення росії, багато українців, у тому числі пенсіонерів, були змушені виїхати за кордон
За його словами, союзники по Альянсу несуть "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї Україні
Лоскутівка та Рай-Олександрівка від учора окуповані ворогом
Російські сили з 19 червня просунулися більш ніж на 5 км до південних підступів до міста Лисичанську в Луганській області