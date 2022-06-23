Українці, які постраждали від російської агресії, можуть подати заяву до Європейського суду з прав людини онлайн. Кожен громадянин може отримати компенсацію від 5000 до 30 000 євро.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА у Facebook.

"Для цього потрібно встигнути подати заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) протягом чотирьох місяців від моменту порушення своїх прав, проте не пізніше від 16 січня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Відсьогодні сформувати заяву до ЄСПЛ можна онлайн через відповідну електронну систему: https://espl.com.ua

Система вказує перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ: загибель родича, зруйноване житло, поранення, незаконне позбавлення волі, катування, зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо. Система спрощує подання заяви, бо вже містить усі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати.

Щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву в одному з відділень "Укрпошти".

При заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні. Поштові послуги для відправника є безоплатними. Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

"Термін розгляду заяви може становити від одного року, вірогідність отримання компенсації є високою", - йдеться в повідомленні.

Електронну заяву для формування заяви до Європейського суду з прав людини запущено швейцарсько-українською Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, та Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

Для отримання консультації можна звернутися до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у вашому місті: https://helsinki.org.ua/advice-centres/