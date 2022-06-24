"Українським військовим доведеться відійти від Сєвєродонецька" - Гайдай [ Редагувати ]
Голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай заявив про те, що Збройним силам України доведеться відійти від Сєвєродонецька. Тому що перебувати на розбитих позиціях немає сенсу - зростає кількість загиблих. Про це він повідомив у Telegram.
Доведеться відводити наших військових, але ми про це говорили - не треба розганяти зраду, ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не залишить їх в оточенні. Зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих позиціях заради того, щоб там просто перебувати, немає сенсу.
За словами глави ОВВА, інфраструктура міста повністю знищена, пошкоджені або зруйновані 90% будинків.
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