Саміт ЄС підтримав перехід Хорватії на євро [ Редагувати ]
Джерело: Anadolu
Лідери країн-учасниць Євросоюзу схвалили перехід Хорватії на валюту євро. Про це повідомляє у Twitter президент Європейської ради Шарль Мішель.
"Євро є грошовим вираженням нашої спільної долі і частиною нашої європейської мрії. Тепер збувається мрія для Хорватії. Вітаю прем'єра Андрія Пленковича, оскільки Хорватія зможе приєднатися до єврозони", - зазначив він.
Очікується, що протягом липня після переговорів з ЄС і Європейським центральним банком мають прийняти три законодавчі акти, які дозволять Хорватії перейти на євро вже з 1 січня 2023 року.
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