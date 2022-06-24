Санкції проти росії мають прискорити припинення війни в Україні - Блінкен [ Редагувати ]
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Західні санкції проти росії покликані прискорити припинення військової агресії проти України.
Про це повідомляє держсекретар США Ентоні Блінкен на міністерській зустрічі з питань продовольства в Берліні.
Зокрема, він зазначив, що росія блокує експорт мільйонів тонн зернових з України, не даючи їй скористатися чорноморськими портами.
"Коли ми вводимо санкції проти росії, щоб вона якомога швидше припинила свою агресію проти України, ми спеціально зробили винятки для сільськогосподарських товарів, добрив, страхування і транспортування, необхідних для переміщення цих продуктів", - зазначив він.
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