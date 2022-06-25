Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов заявив про те, що починаючи з серпня 2022 року, в ході російсько-української війни відбудеться переломний момент, а до кінця року бойові дії знизяться практично до нуля.

Про це він сказав в інтерв'ю для одного із найбільших мовників Великобританії ITV news, повідомляє прес-служба розвідки.

Україна повернеться до кордонів 1991 року, і ми не розглядаємо жодних інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в найближчому майбутньому.

За словами голови ГУР, росія не досягне запланованого успіху.