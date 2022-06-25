Коли чекати на перелом у війні: відповідь голови ГУР [ Редагувати ]
Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов заявив про те, що починаючи з серпня 2022 року, в ході російсько-української війни відбудеться переломний момент, а до кінця року бойові дії знизяться практично до нуля.
Про це він сказав в інтерв'ю для одного із найбільших мовників Великобританії ITV news, повідомляє прес-служба розвідки.
Україна повернеться до кордонів 1991 року, і ми не розглядаємо жодних інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в найближчому майбутньому.
За словами голови ГУР, росія не досягне запланованого успіху.
Це трагедія, до якої він привів росію та Україну, і це закінчиться катастрофою для росії. Нічого іншого.
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