У неділю, 26 червня, жителі Києва чули вибухи від прильотів ракет по столиці. Стало відомо про першого загиблого через удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі. Про це у Telegram-каналі повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко.

Чоловіка витягнули з-під завалів без ознак життя.

Також він повідомив, що з-під завалів дістали шестирічну дівчинку, вона жива.

Щойно з-під завалів витягли тіло чоловіка без ознак життя...Імовірно, це батько врятованої щойно дівчинки.

При цьому мер Києва Віталій Кличко повідомляє також про врятування дитини.

З-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі дістали семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму.

Рятувальники дали перші коментарі. Просто зараз намагаються урятувати 36-річну жінку, мати врятованої дівчинки. Вона застрягла між плитами та не може вибратись.

Перші відео з місця подій дивіться за посиланням.