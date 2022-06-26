Смерть через ракетну атаку на Київ: в МВС розповіли про першу жертву [ Редагувати ]
У неділю, 26 червня, жителі Києва чули вибухи від прильотів ракет по столиці. Стало відомо про першого загиблого через удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі. Про це у Telegram-каналі повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко.
Чоловіка витягнули з-під завалів без ознак життя.
Також він повідомив, що з-під завалів дістали шестирічну дівчинку, вона жива.
Щойно з-під завалів витягли тіло чоловіка без ознак життя...Імовірно, це батько врятованої щойно дівчинки.
При цьому мер Києва Віталій Кличко повідомляє також про врятування дитини.
З-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі дістали семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму.
Рятувальники дали перші коментарі. Просто зараз намагаються урятувати 36-річну жінку, мати врятованої дівчинки. Вона застрягла між плитами та не може вибратись.
Перші відео з місця подій дивіться за посиланням.
по темі
У неділю, 26 червня, з'явилися перші фото і відео з місця влучання ворожої ракети у житловий будинок Шевченківського району Києва
У неділю, 2 червня, у Шевченківському районі Києва під завалами житлового будинку, куди вранці потрапила ракета, є люди
У неділю вранці, 26 червня, у Шевченківському районі Києва пролунало чотири сильні вибухи
У неділю вранці, 26 червня, у Шевченківському районі Києва пролунало чотири сильні вибухи
У неділю вранці, 26 червня, у Київській області ППО збила ракету, яка летіла на Київ