У неділю, 26 червня, з'явилися перші фото і відео з місця влучання ворожої ракети у житловий будинок Шевченківського району Києва. Про це повідомляється на Facebook-сторінці ДСНС.

Рятувальники розбирають завали і евакуюють людей.

Фото: перші фото з місця влучання ворожої ракети по будинку в Києві (facebook.com/MNS.GOV.UA)