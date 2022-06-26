Ракетний обстріл Києва: відео та фото з місця події [ Редагувати ]
У неділю, 26 червня, з'явилися перші фото і відео з місця влучання ворожої ракети у житловий будинок Шевченківського району Києва. Про це повідомляється на Facebook-сторінці ДСНС.
Рятувальники розбирають завали і евакуюють людей.
Фото: перші фото з місця влучання ворожої ракети по будинку в Києві (facebook.com/MNS.GOV.UA)
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