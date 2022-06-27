У Лисичанську від обстрілів впала телевізійна вежа, є влучання в багатоповерхівки.

124 дні боротьби за українську незалежність. Російські окупанти не полишають спроб захопити Донбас та південь країни. Всі свої сили загарбники зараз кинули на захоплення Лисичанська.

Місія ця для агресора непроста. Оскільки місто розташоване на горі і більше схоже на фортецю. Ворог намагається відрізати його від дороги на Бахмут - і скидає авіабомби. Євген Соломін - про останні новини зі східного фронту.

Після відведення наших військ з Сєвєродонецька, російські окупанти закріпилися в обласному центрі Луганщини. Виїхати з Сєвєродонецька в бік України неможливо - хіба що на тимчасово окуповані території.

Рашисти вже призначили «коменданта» і знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів «Азоту». Сєвєродонецьк зруйнований на 90-95 відсотків. Критичну інфраструктуру та комунікації ніхто не відновлює.

У цьому селищі поблизу Сєвєродонецька знищені цілі вулиці. Жодного вцілого будинку. Жодного живого жителя - «асвабадітелі» перетворили Врубівку на попелище.

В окупованому Рубіжному носії «руського міра» традиційно - мародерять . Побутову техніку вивозять в сусідні окуповані міста, там намагаються дешевше продати. Гроші ділять.

Проте українській бійці дістають рашистів на окупованій території. Слідом та Кадієвкою, Хрустальним дійшла черга й до Сватового. Тут кілька годин горіли та детонували боєкоплекти російської армії.

Усі сили окупанти спрямовують на Лисичанськ. Його ворог обстрілює з мінометів та ствольної артилерії.

Позивний «Ватсап», боєць Державної прикордонної служби України:

Роздивлявся наші позиції, де знаходимся ми. Після чого корегує - зараз якраз ми бачили. Він залетів передав артилерії кооординати і після чого ви чули наслідок.

У Лисичанську від обстрілів впала телевізійна вежа, є влучання в багатоповерхівки. Мости, що ведуть до міста, пошкоджені. Орки гатили по селах Павлоград та Синецький.

Росіяни намагаються оточити Лисичанськ. Місто та села поруч знищують з авіації. Основні зусилля ворог зосередив на Лисичанському напрямку та спробах оточення підрозділів Сил оборони в районі Лисичанська. Орки вели обстріли біля Вовчоярівки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам'янки, Золотарівки. Противник завдав авіаційного удару парою Су-25 в Білій Горі.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Жителів Лисичанська евакуюють, хоч це і складно. Людей вивозять волонтери, рятувальники, військові та поліція.

Ракетні удари по Кураховому і Костянтинівці, обстріли Авдіївки - такою минула доба була на Донеччині. Поліція регіону задокументувала ще 20 військових злочинів російської федерації.

Павло Дяченко, інспектор Бахмутського райвідділку поліції:

За попередніми даними відомо, що від нічного ворожого обстрілу постраждало 14 житлових будинків. Зараз на місці працює поліція, документуємо сліди військового злочину.

Це наслідки бомбардування Бахмута. Російські ракети принесли смерті та поранення.

У Констянинівці о 2-й ночі ворог ударив по господарських приміщеннях тепломереж. Під завалами опинилась одна з працівниць підприємства.

Це - черговий акт терору російської армії проти українського народу. Росіяни б'ють прицільно, знаючи напевно, що постраждають тільки цивільні. За всі свої злочини будуть відповідати!

Евакуація з Донеччини можлива у всі напрямки.

Ця вівчарка на імя Дарт у Марʼїнці намагалася врятуватися від обстрілів. Голодний собака довірився поліцейським та сам сів в машину.

Людей військові так само закликають не нехтувати, а виїжджати.

Українські військові завдали окупантам значних втрат на Бахмутському напрямку, також відбили штурми на Слов'янському. Але Донбас є найскладнішою ділянкою східного фронту.