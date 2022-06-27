Президент України Володимир Зеленський заявив лідерам" Великої сімки " що хоче, щоб повномасштабна війна росії проти України завершилася до кінця року до настання зими.

Про це повідомили два європейських дипломати, повідомляє Reuters.

Глава держави також попросив надати Україні системи протиповітряної оборони, посилити санкції проти Росії і гарантії безпеки.

Крім того, Зеленський попросив допомоги в експорті зерна з України та у відновленні країни після війни.