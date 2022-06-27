Україна оцінює ризики вторгнення з боку так званого Придністров'я і готова дати чітку відповідь.

Про це повідомляє глава держави Володимир Зеленський.

"Ми сьогодні піднімали питання ризиків. Я б не назвав би ударами з боку Придністров'я по Україні. Якщо і буде, то це глобальна помилка. Ми сигнали ті чи інші отримуємо, вони неприємні. Але вони повинні знати, ці люди на тимчасово окупованій території Молдови, що для нас це буде не удар, а ляпас, але ми точно відповімо ударом", - заявив Зеленський.

При цьому президент вважає, що Україна повинна працювати над тим, щоб не допустити ескалації.

"Перш за все ми всі повинні робити так, щоб не було дестабілізації в регіоні", - сказав глава держави.