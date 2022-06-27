Пентагон різко відповів на погрози путіна відправити ядерні ракети до білорусі [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Заява президента росії володимира путіна про надання білорусі ракет, які здатні нести ядерний заряд, є "безцеремонною".
Про це повідомляє у Twitter репортер Foreign Policy Джек Детч, який цитує високопоставленого представника Пентагону.
"Я не можу придумати нічого більш безвідповідального, ніж високопоставлений керівник, що говорить про ядерну зброю в цьому випадку", - зазначив чиновник Міністерства оборони США.
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