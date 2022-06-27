У Лисичанську окупанти обстріляли з "Ураганів" натовп людей, які прийшли набирати технічну воду, внаслідок чого щонайменше 8 людей загинуло і 21 отримали поранення. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган". Восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську. 16 містян евакуйовано до лікарень в інші регіони.

Серед загиблих - 14-річний хлопець, ще один підліток отримав поранення.

Нагадаємо, 27 червня російські військові завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці на Полтавщині, де у той момент перебували сотні відвідувачів. На цей час відомо про 13 загиблих, десятки поранених.