Ранковий обстріл Одеської області: ракети було випущено з Криму [ Редагувати ]
У вівторок, 28 червня, російські окупанти атакували Одеську область. Про це повідомляє ОК "Південь".
Удар було здійснено крилатою ракетою типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон", що розташований в тимчасово окупованому Криму.
Ранком була спроба вдарити по Ізмаїльському району, але силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем.
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