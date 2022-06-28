Окупанти знову обстріляли Харків: є постраждалі [ Редагувати ]
Окупанти в черговий раз обстріляли Харків. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олега Синьогубова в Telegram.
За попередніми даними в результаті обстрілу постраждали щонайменше п'ять осіб.
Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Виникла пожежа на одному з підприємств. За попередніми даними, 5 постраждалих.
За словами голови ОДА, стан постраждалих оцінюється як середній. Одна людина госпіталізована у важкому стані.
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