Через обстріли у місті загинули 9 людей.

Мішень - мирні люди. Російська терористична армія цілеспрямовано вбиває цивільних. Лише за останню добу - атаки на Лисичанськ, Кременчук і Харків. Харків окупанти масовано накривають артилерією вже кілька днів поспіль. Напередодні заборонені касетні снаряди полетіли у житлові квартали.

Через обстріли у місті загинули 9 людей. Десятки - зазнали поранень, зокрема, й 5-ро дітей. Одна дитина - у вкрай тяжкому стані. У дворі району, де сталася трагедія - побували наші кореспонденти.

Мешканці мікрорайону на Нових Будинках почули вибухи близько незадовго до шостої вечора.

Артем, житель Харкова:

В 17-44 прилетело. Где-то 7 взрывов было.

Надія, жителька Харкова:

Был такой взрыв, что казалось, мы на втором этаже, земля содрогнулась. У нас вроде бы ничего, ребенок маленький, она так кричала. (Испугалась?) Конечно. Такие взрывы были непрерывные, я не знаю, сколько раз.

Жінка розповідає, діти саме збиралися виходити на вулицю.

Надія, жителька Харкова:

Если бы все дети были на улице, я не знаю, что бы это было! Ну на площадке вот сидели, погибли, два человекапогибло. Два слесаря, говорят, погибло где-то здесь.

Біля дитячого майданчика, на лавці саме сиділи чоловіки. Осколки снаряду влучили в одного з них.

Марина, жителька Харкова:

Сидели в домино несколько мужчин играли. Прилетело кассетные вот эти какие-то. И попало свекру в ногу и еще наверное куда-то, потому что он скончался. 82 (года). Александр Семенович. Скончался.

Ганнадій каже, дивом лишився цілим - саме поспішав до чоловіків на лавку, яка і стала ворожою мішенню.

Геннадій Дорошев, знайомий загиблого:

И я должен был подойти, он говорит - ты скупайся, говорит, побрейся.… А дед где сидел. Я здесь бы не сидел, я должен был погибнуть сейчас бы. Я на этом месте, где дедушка сидел, вот точно на этом месте. Весь удар на него как раз пришел.

У Раїси - осколками поранило бабусю. Старенька змогла виїхати з окупованого села. І вперше за місяць наважилася вийти на вулицю.

Раїса Нурієва, жителька Харкова:

Она сидела месяц дома, а сегодня ей захотелось выйти на улицу. Выйду подышу воздухом. И вот это вышла и через полчаса началось. Она бежит, я к ней, что-то взрывается. Темно резко стало. И попало ей в живот, руку, и на голову. Это, это ужас.

Люди кажуть, серед поранених є діти.

Віталій, житель Харкова:

Тут и ребенка в тяжелейшем состоянии увезли. Ему наверное, чуть больше 10, где-то так, рядом лужа крови, был, гулял. Мальчик.

Віталій, житель Харкова:

Тут ребенок, мать страшно кричала. Он лицом вниз упал, она пока разобралась. Звук был ужасный, казалось вот всё рушится. Мы на 5 этаже, чердака нет. Звук был ужасный. И буквально после взрывов ну та несколько секунд и в окна такая пыль с дымом пошло, было страшно.

Осколками побило припарковані машини. Влучило в будинок. Тетяна веде до себе в квартиру. Оселя вся посічена дрібним металевим начинням снаряду.

По всій квартирі розлетілися ось такі металеві уламки.

Мы стояли там с подругой. Нас спасло только то, что мы упали и начали ползти в коридор. Наташа,подруга, была с маленьким ребенком, они упали в коридоре, придавила она детей. Я забрала собаку, убежала в туалет с ванной.

Рятувальники кажуть, людей обстріляли забороненими касетними - Смерчами, які накрили одразу кілька дворів, щонайменше п'яти будинків.

Євген Василенко, речник ДСНС в Харківській області:

Касетні боєприпаси влучили по дитячому майданчику на прибудинкові території, а також будинкам в цьому районі. За попередніми даними, загинуло четверо людей, 20 отримало поранення. Серед поранених 4-ро дітей. За попередніми даними, касетний боєприпас Смерч.

І сьогодні - харків'ян просять не перебувати на відкритих майданчиках та не ходити до торгівельних центрів. Опівдні - знову почався обстріл Індустріального району.