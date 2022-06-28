Окупанти масовано накривають артилерією Харків декілька днів поспіль [ Редагувати ]
Мішень - мирні люди. Російська терористична армія цілеспрямовано вбиває цивільних. Лише за останню добу - атаки на Лисичанськ, Кременчук і Харків. Харків окупанти масовано накривають артилерією вже кілька днів поспіль. Напередодні заборонені касетні снаряди полетіли у житлові квартали.
Через обстріли у місті загинули 9 людей. Десятки - зазнали поранень, зокрема, й 5-ро дітей. Одна дитина - у вкрай тяжкому стані. У дворі району, де сталася трагедія - побували наші кореспонденти.
Мешканці мікрорайону на Нових Будинках почули вибухи близько незадовго до шостої вечора.
Артем, житель Харкова:
В 17-44 прилетело. Где-то 7 взрывов было.
Надія, жителька Харкова:
Был такой взрыв, что казалось, мы на втором этаже, земля содрогнулась. У нас вроде бы ничего, ребенок маленький, она так кричала. (Испугалась?) Конечно. Такие взрывы были непрерывные, я не знаю, сколько раз.
Жінка розповідає, діти саме збиралися виходити на вулицю.
Надія, жителька Харкова:
Если бы все дети были на улице, я не знаю, что бы это было! Ну на площадке вот сидели, погибли, два человекапогибло. Два слесаря, говорят, погибло где-то здесь.
Біля дитячого майданчика, на лавці саме сиділи чоловіки. Осколки снаряду влучили в одного з них.
Марина, жителька Харкова:
Сидели в домино несколько мужчин играли. Прилетело кассетные вот эти какие-то. И попало свекру в ногу и еще наверное куда-то, потому что он скончался. 82 (года). Александр Семенович. Скончался.
Ганнадій каже, дивом лишився цілим - саме поспішав до чоловіків на лавку, яка і стала ворожою мішенню.
Геннадій Дорошев, знайомий загиблого:
И я должен был подойти, он говорит - ты скупайся, говорит, побрейся.… А дед где сидел. Я здесь бы не сидел, я должен был погибнуть сейчас бы. Я на этом месте, где дедушка сидел, вот точно на этом месте. Весь удар на него как раз пришел.
У Раїси - осколками поранило бабусю. Старенька змогла виїхати з окупованого села. І вперше за місяць наважилася вийти на вулицю.
Раїса Нурієва, жителька Харкова:
Она сидела месяц дома, а сегодня ей захотелось выйти на улицу. Выйду подышу воздухом. И вот это вышла и через полчаса началось. Она бежит, я к ней, что-то взрывается. Темно резко стало. И попало ей в живот, руку, и на голову. Это, это ужас.
Люди кажуть, серед поранених є діти.
Віталій, житель Харкова:
Тут и ребенка в тяжелейшем состоянии увезли. Ему наверное, чуть больше 10, где-то так, рядом лужа крови, был, гулял. Мальчик.
Віталій, житель Харкова:
Тут ребенок, мать страшно кричала. Он лицом вниз упал, она пока разобралась. Звук был ужасный, казалось вот всё рушится. Мы на 5 этаже, чердака нет. Звук был ужасный. И буквально после взрывов ну та несколько секунд и в окна такая пыль с дымом пошло, было страшно.
Осколками побило припарковані машини. Влучило в будинок. Тетяна веде до себе в квартиру. Оселя вся посічена дрібним металевим начинням снаряду.
По всій квартирі розлетілися ось такі металеві уламки.
Мы стояли там с подругой. Нас спасло только то, что мы упали и начали ползти в коридор. Наташа,подруга, была с маленьким ребенком, они упали в коридоре, придавила она детей. Я забрала собаку, убежала в туалет с ванной.
Рятувальники кажуть, людей обстріляли забороненими касетними - Смерчами, які накрили одразу кілька дворів, щонайменше п'яти будинків.
Євген Василенко, речник ДСНС в Харківській області:
Касетні боєприпаси влучили по дитячому майданчику на прибудинкові території, а також будинкам в цьому районі. За попередніми даними, загинуло четверо людей, 20 отримало поранення. Серед поранених 4-ро дітей. За попередніми даними, касетний боєприпас Смерч.
І сьогодні - харків'ян просять не перебувати на відкритих майданчиках та не ходити до торгівельних центрів. Опівдні - знову почався обстріл Індустріального району.
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