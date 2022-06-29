Ракетний удар по багатоповерхівці у Миколаєві: з'явилась інформація про жертв [ Редагувати ]
У середу, 29 червня, у результаті ракетного удару по багатоповерхівці в Миколаєва загинули дві людини, ще троє поранені. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Постраждав один з рятувальників.
Дві людини загинули і троє поранених в Миколаєві в результаті удару по житловій багатоповерхівці. Також поранення отримав рятувальник.
Нагадаємо, вранці у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Працюють рятувальники, медики та комунальники.
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